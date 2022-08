Leichtathletik: Konstanze Klosterhalfen muss in Leverkusen passen - Bo Kanda Lita Baehre verletzt sich

Konstanze Klosterhalfen fehlte in Leverkusen © AFP/GETTY IMAGES/SID/Patrick Smith

Konstanze Klosterhalfen verpasst krankheitsbedingt die „TrueAthletes Classics“ in Leverkusen. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre passiert ein Missgeschick und verletzt sich am Fuß.

Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen hat sich bei den „TrueAthletes Classics“ am Sonntag im heimischen Leverkusen mit der Rolle als Zuschauerin begnügen müssen.

„Ich wäre sehr gerne gestartet, aber es ist trotzdem schön hier zu sein“, sagte die 25-Jährige beim ZDF . Es siegte Netsanet Desta (Äthiopien) in 4:07,53 Minuten, Lea Meyer (Köln), EM-Zweite über 3000 m Hindernis, lief in 4:10,06 Minuten auf Rang fünf.

„Die Landung war nicht so toll, da kam, glaube ich, eine Windböe“, erklärte der am Fuß verletzte Lokalmatador, der so als Vierter Ernest Obiena (Philippinen/5,81) den Sieg überlassen musste.