Formel 1, Spa: Verstappen siegt nach Machtdemonstration - Vettel holt Punkte

Max Verstappen zeigt beim Belgien-GP in Spa eine Machtdemonstration erster Klasse und siegt nach einer Mega-Aufholjagd. Sebastian Vettel fährt derweil in die Punkte.

Als 13. gestartet, gewann der Niederländer den Großen Preis von Belgien in demoralisierender Dominanz. Formel-1-Rekordweltmeister Schumacher hatte 1995 in Spa von Rang 16 aus triumphiert, aber sehr viel mehr kämpfen müssen.

Strafen gegen acht Piloten

Hamilton crasht in Alonso

Das diesjährige Rennen in Spa begann spektakulär: Polesetter Sainz kam am besten weg, dahinter griff Rekordweltmeister Lewis Hamilton seinen alten Rivalen Fernando Alonso an, zog am Alpine vorbei, ließ dem Spanier aber nicht genug Platz.