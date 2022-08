2. Bundesliga: Acht-Tore-Wahnsinn am Betzenberg - Kaiserslautern und Magdeburg spielen Remis, Hannover und Kiel feiern drei Punkte

In einem hoch emotionalen und intensiven Duell der Aufsteiger teilen sich der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg (4:4) die Punkte.

Zahlreiche Wendungen prägten eine irre Partie: Nach einer frühen FCK-Führung zeigte sich das Team von Christian Titz keineswegs geschockt und ging selbst zwischenzeitlich mit 3:1 in Front. Kurz vor der Pause markierten die Pfälzer aber den wichtigen Anschlusstreffer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Im zweiten Durchgang brachten Philipp Hercher sowie Mike Wunderlich mit einem umstrittenen Elfmeter die Hausherren zunächst auf die Siegerstraße, ehe Boris Tomiak ein bitteres Eigentor zum Endstand unterlief. Dem FCK-Verteidiger sprang der Ball nach einer Parade von Keeper Andreas Luthe an den Rücken und von dort aus ins eigene Tor.

Lautern gibt den Sieg aus der Hand

