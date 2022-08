Formel 1: Chaos-Start in Spa - Lewis Hamilton nach Crash ausgeschieden

Mercedes verblüfft mit neuem Look

Beim Großen Preis von Belgien in Spa kommt es zu einer chaotischen ersten Runde. Nach einem Crash scheidet Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton aus.

Bitteres Rennen für Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister ist beim Großen Preis von Belgien bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Kurz nach dem Start kam es in der Les-Combes-Schikane zwischen ihm und Fernando Alonso zu einem Unfall. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Was für ein Idiot. Der weiß nur, wie man fährt, wenn er von P1 losfährt“, polterte Alonso am Boxenfunk. In der Wiederholung war deutlich zu sehen: Der Alpine-Pilot hat Hamilton genug Platz gelassen, der siebenmalige Weltmeister ist derweil in die Spur von Alonso hineingezogen, weshalb sein Auto aufgestiegen ist.