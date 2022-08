Basketball-EM: Teilnahme von NBA-Star Daniel Theis deutet sich an

Laut SPORT1 -Informationen deutet sich an, dass NBA-Star Daniel Theis bei der am 1. September beginnenden Europameisterschaft mitwirken kann. (NEWS: Alles Wichtige zum Basketball)

Der 30-Jährige hat aktuell mit Knieproblemen zu kämpfen. Nach Behandlungen in München in der vergangenen Woche sieht es mit einem Einsatz bei der Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin jedoch gut aus. Am Sonntag trainierte der Profi der Indiana Pacers ein wenig.