Bundesliga: Emotionales Comeback nach Krebsdiagnose für Hertha-Profi Marco Richter

Bei der 0:1-Niederlage von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund kehrte der Flügelspieler nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung endlich auf den Rasen zurück. In der 74. Minute wurde er eingewechselt - sein erster Bundesliga-Einsatz nach dem Schock. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kurz danach zog der Deutsche aus der Distanz ab, Dortmunds Torhüter Gregor Kobel konnte den Abschluss aber noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Schade, dass er nur an die Latte gegangen ist und nicht rein. Das wäre ein noch besseres Comeback gewesen“, sagte Richter über die verpasste Gelegenheit, seine Rückkehr zu versüßen.

Richter kehrte vor drei Wochen ins Mannschaftstraining zurück

„Es ist schwer in Worte zu fassen, was die Fans abgerissen haben, vor allem jetzt nach dem Spiel für mich persönlich, ist ganz groß“, sagte der emotionale Herthaner: „Ein Riesen-Dankeschön an die Fans! Ich hätte trotzdem lieber gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt.“