Formel 1: Aufholjagd zum Sieg? Verstappen auf Schumachers Spuren

Max Verstappen startet nach einer Motorstrafe nur von Startplatz 14 in den Großen Preis von Belgien. Experten und Gegner sind sich einig: Ein Sieg ist trotzdem drin.

Zumindest einen Rekord hat Ferrari Max Verstappen in Spa schon versaut - wenn auch auf andere Art und Weise, als sich die Scuderia das gewünscht hätte.

Denn selbst wenn Red Bulls WM-Spitzenreiter den Großen Preis von Belgien am Sonntag nach seiner Motorstrafe vom 14. Platz aus noch gewinnen sollte: Michael Schumacher gelang dieses Kunststück im Benetton 1995 auf der Ardennen-Achterbahn sogar von Platz 16.

Auf diesem steht am Sonntag aber Charles Leclerc. Weil der Ferrari-Pilot (muss wie sechs weitere Fahrer ebenfalls mit Motorstrafe zurück) Verstappen im Qualifying nicht das Wasser reichen kann, startet er noch hinter dem Niederländer in den ersten Grand Prix nach der Sommerpause. Schlimmer aber: 0,888 Sekunden fehlen Leclerc auf Verstappens Pole-Zeit .

Leclerc von Verstappen alarmiert

Leclerc, dessen Rückstand in der WM auf Verstappen ohnehin schon 80 Punkte beträgt, muss einräumen: „Egal, was wir heute gemacht hätten, an unserer Startposition (im Vergleich zu Verstappen; Anm. d. Red.) hätte das nichts geändert. Unser Auto war heute einfach nicht auf ihrem Level."