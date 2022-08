Rekord-Auktion: 12,6 Millionen für Baseball-Karte

Rekordauktion in den USA für eine Baseball-Karte von Mickey Mantle (m.) © undefined

Eine Sammelkarte des früheren Baseball-Stars Mickey Mantle aus dem Jahr 1952 hat bei einer Versteigerung in den USA eine Rekordsumme gebracht.

In den USA wurde eine neue Rekordsumme für eine Sammelkarte des früheren Baseball-Stars Mickey Mantle aus dem Jahr 1952 ausgegeben. Die signierte Topps-Karte wechselte den Besitzer über das Auktionshaus „Heritage Auctions“ für 12,6 Millionen Dollar.

Die Karte hatte dem Sohn eines Truck-Fahrers aus Massachusetts gehört, der den Kellerfund 1986 einem Sammler verkaufte. 1991 ging sie für 50.000 Dollar an Anthony Giordano über, der sich jahrzehntelang weigerte, sie zu verkaufen. Nun tat er es doch.

Mickey Mantle gewann mit den New York Yankees siebenmal die World Series, er war 20-maliger Allstar und einer der besten Hitter in der Geschichte seines Sports. Besonders in den 50er und 60er Jahren war er ein Idol.