Formel 1: Nächste Strafe! Tsunoda muss weiter hinten starten, Stars profitieren

Wegen einer Strafe für Yuki Tsunoda wird die Startreihenfolge für den Großen Preis der Formel 1 in Belgien erneut durcheinandergewirbelt.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, Ferrari-Hoffnungsträger Charles Leclerc, Mick Schumacher und vier weitere Piloten rücken in der Startaufstellung für den Großen Preis von Belgien (15.00 Uhr im LIVETICKER) jeweils um eine Position auf.

Red-Bull-Star Verstappen startet damit von Rang 14, Leclerc direkt dahinter. Haas-Pilot Schumacher geht das 14. Saisonrennen von Platz 19 an.

Zahlreiche Piloten haben in Spa-Francorchamps bewusst Strafen für den Austausch von Motorteilen und Getriebe in Kauf genommen. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in den Ardennen gibt es viele gute Überholgelegenheiten.