Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada vor Abflug zu Benfica Lissabon

Eintracht-Held Kamada mit Benfica Lissabon einig

SPORT1 kann bestätigen, dass in der Personalie Kamada bereits seit Wochen verhandelt wird. Inzwischen ist sich der Spieler selbst mit Benfica einig.

Kamada hatte mit fünf Treffern in 13 Spielen einen großen Anteil am Frankfurter Europa-Märchen, das im Gewinn der Europa League gipfelte. In der laufenden Saison hat er zwei der drei Tore der SGE erzielt.