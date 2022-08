Bundesliga heute live: 1. FC Köln - VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker

Der 1. FC Köln hat sein erstes großes Ziel in der noch jungen Saison bereits erreicht - nach der Qualifikation für die Conference League steht die Bundesliga auf dem Programm. Gegner ist der VfB Stuttgart.

Unter der Woche hat der 1. FC Köln seinen Traum vom Europapokal wahr gemacht - jetzt steht wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trifft am Sonntag auf den VfB Stuttgart.

Am Donnerstag war der so wichtige 3:0-Sieg im Playoff-Rückspiel beim ungarischen Underdog FC Fehervar eingefahren worden - jetzt warten mindestens sechs weitere Spiele auf europäischer Bühne auf den FC.

Bundesliga heute live: Köln - Stuttgart

„Wir haben jetzt einen Moment. Den soll jeder genießen“, hatte Baumgart, der seinen siegestrunkenen Profis kurzerhand die Freigabe für das eine oder andere Bier und Zigaretten erteilt hatte, gesagt: „Jeder, der mich kennt weiß, dass ich keine Verbote ausspreche. Die Jungs sind erwachsen. Sie werden wissen, was hilft – und was nicht.“

Bis zum Spiel am Sonntag sollten alle wieder fit sein. Müssen sie auch, denn für Köln beginnt in Kürze ein knackiges Programm: vom 8. September bis 3. November wird die Gruppenphase durchgezogen.

Und die Bundesliga darf man selbstverständlich auch nicht aus den Augen verlieren. Schon am Sonntag, knapp 66 Stunden nach dem umjubelten Schlusspfiff in Szekesfehervar, geht es in der Liga gegen den VfB weiter.