Rugby-WM-Premiere: Deutschland träumt vom Topspiel

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft setzt bei ihrer erstmaligen WM-Teilnahme in Südafrika (9. bis 11. September) auf ein Team ohne angeschlagene Spieler oder Rekonvaleszenten. „An der einen oder anderen Stelle müssen wir sie auch beschützen, dass sie nicht sogar ihre weitere Karriere aufs Spiel setzen“, sagte Bundestrainer Clemens von Grumbkow. Nur, wer 100 Prozent fit sei, dürfe die Reise antreten.

Beim Saisonhöhepunkt in Kapstadt trifft Deutschland zunächst auf Chile. Im Erfolgsfall wartet dann ein Duell mit den Gastgebern vor wahrscheinlich 60.000 Zuschauern. "Das wäre natürlich ein absolutes Highlight und ein Erlebnis, was niemand so schnell vergessen wird", sagte von Grumbkow. Ziel sei eine Platzierung zwischen Rang zehn und 14.