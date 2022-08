MLB: Tattoo mit verheerenden Folgen: Yankees-Star Aroldis Chapman fällt wegen einer Entzündung aus

Yankees in der Krise - Seattle tanzt

Die New York Yankees müssen vorerst auf ihren Star Aroldis Chapman verzichten - aus einem durchaus kuriosen Grund.

Tattoo-Dilemma für die New York Yankees!

Die Traditionsfranchise aus Big Apple muss in den kommenden Spielen der laufenden MLB-Saison auf Aroldis Chapman verzichten. Der in Kuba geborene Profi wurde auf die Verletztenliste gesetzt - wegen eines frisch gestochenen Tattoos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Der 34-Jährige ließ sich vor Kurzem am Bein tätowieren, woraufhin das Tattoo für eine Entzündung sorgte.

„Aroldis hat gerade eine Infektion im Bein. Wir hoffen, dass wir sie in den nächsten Tagen irgendwie in den Griff bekommen und in der Lage sein werden, uns darum zu kümmern“, erklärte Yankees-Field-Manager Aaron Boone.