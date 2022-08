Ligue 1: Nächster Abgang bei PSG fix! Ander Herrera kehrt zurück zu Athletic Bilbao

Mit Ander Herrera verlässt der nächste Spieler Paris Saint-Germain. Der 33-Jährige schließt sich per Leihe seinem Heimatverein Athletic Bilbao an.

Ander Herrera verlässt seinen Arbeitgeber Paris Saint-Germain vorübergehend und schließt sich seinem Heimatverein Athletic Bilbao per Leihe an. Der 33-Jährige kehrt somit nach acht Jahren zurück in seine baskische Heimat, nachdem er 2014 für 36 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Bei PSG ist der Mittelfeldspieler noch bis 2024 vertraglich gebunden, Bilbao sicherte sich jedoch eine Kaufoption.