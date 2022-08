Klage gegen NFL-Profi! Araiza soll 17-Jährige vergewaltigt haben

Laut Anklageschrift soll der Punter mit dem Mädchen gesprochen und ihr einen Drink angeboten haben. Das mutmaßliche Opfer gab an, sie glaube, in dem Getränk sei nicht nur Alkohol gewesen.

Araiza wehrt sich gegen Darstellung der Anklage

Im weiteren Verlauf des Abends will sie dem Spieler von der San Diego State Universität zudem gesagt haben, noch keine 18 Jahre alt zu sein.

Dennoch kam es laut Anklage zu Oralsex, obwohl sie bereits sehr betrunken gewesen sein soll, und anschließend zum Sex vor dem Haus. Im Anschluss soll Araiza sie dann in sein Zimmer gebracht haben, wo mindestens drei weitere Männer gewartet hätten. Mit Nowlin Ewaliko und Zavier Leonard seien zwei Teamkollegen involviert gewesen.

Araiza soll Ende Oktober gestanden haben, dass er mit der Frau Sex gehabt hat und empfahl ihr, sich auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. Als er dann jedoch auf den Vorwurf der Vergewaltigung angesprochen wurde, soll er den Tonfall geändert haben und meinte: „Ich kann mich nicht daran erinnern, was in der Nacht passiert ist.“

„Die Fakten des Vorfalls sind nicht so, wie sie in der Anklage beschrieben werden“, ergänzte der Profi per Mitteilung.