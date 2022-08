BVB: Besonderes Modeste-Tor! Özcan verrät kurioses Detail zur Köln-Kombo

In Köln einstudiert? Das sagt Özcan zum Modeste-Tor

Salih Özcan auf Anthony Modeste - und der BVB jubelt. Das goldene Tor für Borussia Dortmund beim 1:0 gegen Hertha BSC war nicht nur ein ganz besonderes, weil es für Angreifer Modeste so eine große Erlösung war. (BERICHT: Modeste erklärt seinen emotionalen Jubel-Lauf)

Modeste und Özcan schlagen beim BVB ein

Nun also zum ersten Mal die Erfolgsformel Özcan+Modeste - und es hätte kaum einen besseren Moment geben können. Denn für Modeste war das erste BVB-Tor nach schweren Wochen eine echte Erlösung. (ANALYSE: Die katastrophale Modeste-Bilanz)

Welche Last nach dem Treffer in der 32. Minute von ihm abfiel, war nicht zuletzt am emotionalen Jubel-Lauf zu Trainer Edin Terzic zu erkennen. (BERICHT: Modeste erklärt Jubel mit Terzic)