"Will nicht mit ihm reden" - Sommer-Gala gegen Bayern nervt nicht nur Kimmich

Im Topspiel gegen den FC Bayern läuft Yann Sommer zu absoluter Weltklasse auf. Nach dem Spiel loben auch die FCB-Stars den Fohlen-Keeper - und Joshua Kimmich will nicht mehr mit ihm reden.

Was für eine Leistung von Yann Sommer!

Beim 1:1 von Borussia Mönchengladbach in der Münchner Allianz Arena brachte der Schweizer die Bayern-Stars gleich reihenweise zur Verzweiflung und war maßgeblich am ersten Punktverlust des Rekordmeisters in dieser Saison beteiligt. (BERICHT: Sommer lässt Bayern verzweifeln)