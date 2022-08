Formel 1, Spa: Stimmen zum Qualifying mit Leclerc, Verstappen, Schumacher, Steiner

Carlos Sainz (Ferrari), Platz 1: „Es war okay. Ich bin natürlich glücklich, von der Pole zu starten. Aber ich bin nicht so glücklich, wenn ich den Rückstand auf Max (0,6 Sekunden, Anm.d.Red.) sehe. Aber ein Start von der Pole ist ein guter Anfang und wir werden versuchen, von dort aus morgen zu gewinnen.“

Fernando Alonso (Alpine), Platz 3: Es fühlt sich großartig an, eine so gute Ausgangslage für das Rennen zu haben. In Kanada hatte ich Startplatz 2, hier fahre ich von Position 3 los. In Kanada hatten wir viele Fehler gemacht und die Chancen nicht genutzt, die sich durch das Safety-Car ergaben. Dann hatten wir auch noch das Problem mit der Batterie. Ich hoffe, dass es diesmal ein sauberes Rennen wird und wir die gute Startposition bestmöglich nutzen können.“