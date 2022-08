Bayern lässt Punkte gegen Gladbach

Gladbach war mit der ersten Torchance in der 43. Minute durch Marcus Thuram völlig überraschend in Führung gegangen. Die Bayern scheiterten immer wieder am überragenden Gäste-Torhüter Yann Sommer, der die Münchner Top-Stars mit etlichen Paraden schier zur Verzweiflung brachte - erst Leroy Sane (83.) nutzte eine der vielen Großchancen. Die Münchner, die einen Startrekord hingelegt hatten, bleiben trotz des ersten Dämpfers der Saison Tabellenführer der Bundesliga.