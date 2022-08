HSV siegt in Nürnberg - Rätsel um Zwayer-Entscheidung

Der Hamburger SV schiebt sich in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in eine gute Position.

Der Hamburger SV schiebt sich in der 2. Fußball-Bundesliga wieder in eine gute Position. Der HSV gewann am Samstagabend beim 1. FC Nürnberg verdient 2:0 (1:0) und verbesserte sich mit seinem vierten Saisonsieg auf den dritten Tabellenplatz. Der FCN liegt mit sieben Punkten aus sechs Spielen hinter den Erwartungen.