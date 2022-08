Transfermarkt: Max Kruse vom VfL Wolfsburg lässt Wechsel offen

Der 34-Jährige ließ sich auch auf Nachfrage nicht zu einem Bekenntnis hinreißen. „Alles, was ich dazu gesagt habe, habe ich gesagt. Die Meinung besteht immer noch“, erklärte Kruse und scherzte: „Ihr braucht ja sowieso immer ein bisschen Futter, also überlasse ich die Interpretation einfach mal euch.“

Schmadtke geht von Kruse-Verbleib aus

Ob das wirklich so ist, muss sich noch zeigen - denn auch am Samstag zeigte sich Kruse deutlich angefressen. „Wir haben all das vermissen lassen, wofür wir eigentlich stehen wollen“, schimpfte er nach der Leipzig-Pleite: „Es wird in die falsche Richtung investiert. Jeder investiert für sich, aber nicht in die Mannschaft.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)