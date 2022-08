"A****loch-Frage": Bayern-Coach Nagelsmann schimpft über Schiri und erwartet Strafe

Julian Nagelsmann war nach dem 1:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am 4. Spieltag der Bundesliga bedient.

„Ich glaube, er weiß selber, dass das heute nicht die beste Leistung von ihm war“, sagte Nagelsmann am SPORT1 -Mikrofon: „Es gab keine einzige 50-zu-50-Situation, die für Bayern gepfiffen wurde.“

„Ich habe mich über ihn geärgert“, hatte Nagelsmann bereits nach dem Spiel bei Sky: „Alle 50 zu 50-Situationen wurden für Gladbach entschieden. Jede einzelne! Die liegen 25 Mal am Boden und nehmen nur Zeit von der Uhr. In der 50. Minute haben sie dann schon Krämpfe. Also ich weiß nicht.“