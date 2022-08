Formel 1, Spa: Vettel hadert nach dem Qualifying - halbes Lob für Schumacher

Mercedes verblüfft mit neuem Look

Dass es ein bitterer Tag werden könnte, hätte sich Sebastian Vettel in Spa (Belgien-GP, Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) eigentlich schon am Samstagmorgen denken können. Denn schon der Weg zur Strecke lief nicht ganz reibungslos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Ich bin in der Früh mit dem Rad den Hügel zur Strecke runtergefahren“, verrät der Heppenheimer, „da kamen plötzlich vier Polizeimotorräder, haben mich aus dem Weg gedrückt und gebrüllt. Dann kam ein Renault, mit Fernando Alonso am Steuer, und nochmal zwei Polizeimotorräder, die mich wieder zur Seite gedrückt haben.“

Eine symbolträchtige Anekdote, muss Vettel doch genau dem Mann Platz machen, der nächstes Jahr seinen Platz bei Aston Martin einnimmt. Zwar scherzt der Deutsche in Bezug auf Alonso: „Ich habe ihn zurück überholt!“

Schumacher schlägt Vettel

Doch spätestens beim Blick aufs Qualifying vergeht dem Aston Martin-Star das Lachen am Samstag wieder: Als 16. scheidet er schon in Q1 aus, gerade einmal 0,002 Sekunden fehlen ihm auf Kumpel Mick Schumacher und den Einzug in die nächste Runde.