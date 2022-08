Rapid Wien: Präsident Martin Bruckner verzichtet auf erneute Kandidatur

Seinem Präsidium und ihm selbst liege "eine gute Zukunft des SK Rapid sowie ein geeinter Verein am Herzen, und dies ist offenbar in der aktuellen Konstellation nicht mehr möglich", äußerte der Klub-Chef. Rapid hatte am Donnerstag nach dem 1:1 im Hinspiel in Liechtenstein zu Hause gegen Vaduz mit 0:1 verloren.