Eishockey: DEB-Frauen verlieren bei WM nach Aufholjagd im Penaltyschießen gegen Schweden

Weitere Gegner sind am Montag (15.30 Uhr) Tschechien und am Dienstag (19.30 Uhr) Gastgeber Dänemark. In Gruppe A kommen alle fünf Mannschaften weiter.

Am Samstag spielten die deutschen Frauen im Iscenter Nord in Frederikshavn ein stabiles erstes Drittel, gerieten im zweiten Durchgang in Unterzahl aber erstmals in Rückstand.