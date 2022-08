Dortmund siegt dank Modeste - Union vorübergehend Erster

Dortmund feiert Sieg in Berlin © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Borussia Dortmund hat dank Anthony Modeste nach einer bitteren Heimpleite in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Borussia Dortmund hat dank Anthony Modeste nach einer bitteren Heimpleite in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic setzte sich bei Hertha BSC mit 1:0 (1:0) durch und zeigte nach der Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen in der vergangenen Woche die geforderte Reaktion.