Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg, 1:0 (1:0)

Dennis Geiger brachte den FCA in der 39. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor auf Seiten der TSG machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit einem Doppelwechsel wollte Augsburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Enrico Maaßen Florian Niederlechner und Ruben Vargas für Ermedin Demirovic und Ricardo Pepi auf den Platz (56.). Mit Geiger und Robert Skov nahm André Breitenreiter in der 62. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sebastian Rudy und Pavel Kaderabek. Enrico Maaßen wollte den FC Augsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Daniel Caligiuri und Lukas Petkov eingewechselt für Arne Maier und Raphael Framberger neue Impulse setzen (77.). Letztendlich gelang es den Gästen im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Hoffenheim die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.