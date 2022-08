Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin, 1:6 (1:3)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Morten Thorsby Union vor 62.271 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Marius Bülter sicherte S04 nach 31 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Sheraldo Becker trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Janik Haberer mit dem 3:1 für den 1. FC Union Berlin zur Stelle (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Becker baute den Vorsprung von Union in der 46. Minute aus. Gleich drei Wechsel nahm Schalke in der 61. Minute vor. Tom Krauß, Dominick Drexler und Alex Kral verließen das Feld für Florian Flick, Jordan Larsson und Danny Latza. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Urs Fischer, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Kevin Behrens und Sven Michel kamen für Jordan Siebatcheu und Becker ins Spiel (71.). Frank Kramer wollte den FC Schalke 04 zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Polter und Florent Mollet eingewechselt für Simon Terodde und Rodrigo Zalazar neue Impulse setzen (71.). Michel beseitigte mit seinen Toren (87./90.) die letzten Zweifel am Sieg des 1. FC Union Berlin. Der Gast überrannte S04 förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.