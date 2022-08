Erleichterung dank Nkunku: Leipzig gelingt Premierensieg

RB Leipzig hat mit dem ersten Sieg am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Mini-Krise zum Saisonstart beendet.

Befreiungsschlag für den vermeintlichen Bayern-Jäger: RB Leipzig hat mit dem ersten Sieg am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Mini-Krise zum Saisonstart beendet. Der DFB-Pokalsieger schlug dank eines frühen Treffers den weiterhin erfolglosen VfL Wolfsburg 2:0 (1:0) und verschaffte damit seinem Trainer Domenico Tedesco Luft zum Durchatmen.

"Fußballer des Jahres" Christopher Nkunku schoss den Champions-League-Teilnehmer per Handelfmeter nach Videobeweis (5.) sowie mit seinem zweiten Treffer (90.) zum Sieg. Nach zuvor nur zwei Punkten dürfte vor dem Pokal-Erstrundenspiel am Dienstag (20.46 Uhr/ZDF und Sky) an gleicher Stätte gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen etwas Ruhe einkehren.