Formel 1, Qualifying Spa: Sainz nach Strafen-Chaos auf der Pole - Verstappen dominiert

Große Freude bei Ferrari! Carlos Sainz startet beim Großen Preis von Belgien am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) von der Pole Position.

Hinter Sainz gehen Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez und Alpine-Pilot Fernando Alonso auf den Hochgeschwindigkeitskurs in Spa-Francorchamps. Für Sainz ist es die zweite Pole seiner Formel-1-Karriere. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Verstappen eigentlich Quali-Sieger

Weltmeister Max Verstappen fuhr im Qualifying zwar eigentlich die schnellste Zeit, darf aufgrund seiner Strafe aber nur von Position 15 aus starten. WM-Rivale Charles Leclerc landete in der Quali auf Rang vier und wird sich neben dem Niederländer auf Position 16 einreihen.

Mick Schumacher schaffte es derweil zwar knapp in das Q2 - der Haas-Pilot landete hauchdünne 0,002 Sekunden vor Sebastian Vettel auf Rang 16 - am Sonntag muss er aufgrund seiner Strafe aber trotzdem vom letzten Platz losfahren.

Vettel wiederum startet trotz des hauchdünnen Ausscheidens in Q1 von Platz 10. „Es ist natürlich doof, wenn es so wenig ist, aber die letzte Runde war auch nicht so gut“, sagte der viermalige Weltmeister bei Sky über sein frühes Aus. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)