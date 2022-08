Union nach bestem Saisonstart Spitzenreiter

Union Berlin grüßt zumindest für drei Stunden von der Tabellenspitze, Schalke 04 wartet auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga.

Union Berlin grüßt nach dem besten Saisonstart zumindest für drei Stunden von der Tabellenspitze, Schalke 04 wartet auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 15 Monaten. Der Aufsteiger kassierte gegen die Eisernen eine ernüchternde 1:6 (1:3)-Heimpleite und stellte sich in der Defensivarbeit extrem naiv an.