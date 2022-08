Bundesliga: Tabellenführer! Union fügt Schalke herbe Klatsche zu

Terodde darf nicht schießen: Bülter sorgt für Ausgleich

Marius Bülter sorgte in Folge per Foulelfmeter für den Ausgleich für die Königsblauen, die zu Beginn der ersten Hälfte viele Spielanteile hatten und sehr ambitioniert nach vorne spielten (31.).

Becker trifft 17 Sekunden nach der Pause

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzten die Köpenicker dann noch einen drauf. Haberer traf per Fernschuss (45.+3), bei dem Schwolow nur noch die Fingerspitzen dranbekam, da ihm durch regen Betrieb im Strafraum die Sicht deutlich erschwert wurde.

In der Folge Halbzeit war Schalke bemüht, wieder für den Anschluss zu sorgen, blieb aber erfolglos gegen gut stehende Unioner, die in Person von Joker Sven Michel noch nachlegten.

Der in der 71. Minute für Becker eingewechselte Stürmer kam in der restlichen Spielzeit ebenfalls zu einem Doppelpack. In der 87. Minute sorgte er per Konter nach einem Schalker Ballverlust für das 5:1, ehe er in der 90. Minute zum 6:1-Endstand netzte.