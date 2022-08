3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Rot-Weiss Essen, 1:1 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 3.920 Zuschauern bereits flott zur Sache. Markus Ziereis stellte die Führung von Bayreuth her (2.). Im ersten Durchgang hatte der Gastgeber etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Isaiah Young beförderte das Leder zum 1:1 von Essen in die Maschen (56.). Mit einem Doppelwechsel holte Thomas Kleine Ziereis und Tobias Weber vom Feld und brachte Christoph Fenninger und Marcel Götz ins Spiel (66.). Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Rot-Weiss Essen in der 86. Minute, als Moritz Römling mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SpVgg Oberfranken Bayreuth und Essen spielten unentschieden.