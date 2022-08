3. Liga: SC Verl – FSV Zwickau, 3:0 (2:0)

1.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Joel Grodowski zum 1:0. Cyrill Akono machte in der 27. Minute das 2:0 des Teams von Michel Kniat perfekt. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SC Verl in die Kabine. Joseph Enochs setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Noah Agbaje und Johan Gomez auf den Platz (55.). Joseph Enochs wollte Zwickau zu einem Ruck bewegen und so sollten Lukas Krüger und Jan Löhmannsröben eingewechselt für Dominic Baumann und Ronny König neue Impulse setzen (70.). Verl baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Luca Stellwagen in der 90. Minute traf. Schlussendlich verbuchte der SC Verl gegen den FSV Zwickau einen überzeugenden Heimerfolg.