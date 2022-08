3. Liga: FC Viktoria Köln – TSV 1860 München, 1:1 (1:0)

Vor 2.500 Zuschauern ging Viktoria in Front: Marcel Risse war vom Punkt erfolgreich. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte. In der Halbzeitpause änderte Michael Köllner das Personal und brachte Daniel Wein und Erik Tallig mit einem Doppelwechsel für Quirin Moll und Martin Kobylanski auf den Platz. Mit Risse und Robin Meißner nahm Olaf Janßen in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Lankford und Seokju Hong. Der Treffer, der Jesper Verlaat in der 86. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Schluss sicherte sich Vikt. Köln gegen den TSV 1860 München einen Zähler.