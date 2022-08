3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (1:1)

Die 10.506 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Richard Neudecker brachte den 1. FC Saarbrücken bereits in der zehnten Minute in Front. Marc Heider war zur Stelle und markierte das 1:1 des VfL Osnabrück (20.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 62. Minute brachte Sebastian Jacob den Ball im Netz von Osnabrück unter. Uwe Koschinat setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Adriano Grimaldi und Marvin Cuni auf den Platz (66.). Sven Köhler schoss für den VfL Osnabrück in der 69. Minute das zweite Tor. Mit Heider und Lukas Kunze nahm Tim Danneberg in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Higl und Jannes Wulff. Gedanklich hatte Osnabrück den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Saarbrücken am Ende noch den Teilerfolg.