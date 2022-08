3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Wehen Wiesbaden, 2:3 (2:1)

Tobias Bech brachte Wiesbaden per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 21. und 37. Minute vollstreckte. Nach nur 26 Minuten verließ Tobias Schröck vom FCI das Feld, Rico Preißinger kam in die Partie. Das 1:2 der SV Wehen Wiesbaden bejubelte Ahmet Gürleyen (39.). Ingolstadt nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 64. Minute stellte Rüdiger Rehm um und schickte in einem Doppelwechsel Justin Butler und Thomas Rausch für Patrick Schmidt und Marcel Costly auf den Rasen. Benedict Hollerbach versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz des FC Ingolstadt 04. Dass Wiesbaden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Mrowca, der in der 73. Minute zur Stelle war. Mit Kianz Froese und Hollerbach nahm Markus Kauczinski in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lucas Brumme und Ivan Prtajin. Rüdiger Rehm wollte den FCI zu einem Ruck bewegen und so sollten Arian Llugiqi und Valmir Sulejmani eingewechselt für Dominik Franke und Hans Nunoo Sarpei neue Impulse setzen (85.). In den 90 Minuten war die SV Wehen Wiesbaden im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Ingolstadt und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.