3. Liga: Siegesserie von Sechzig gerissen

Viktoria Köln hat die Siegesserie von 1860 München in der 3. Liga gestoppt. Die Löwen mussten sich mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben.

Viktoria Köln hat die Siegesserie von 1860 München in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Die Löwen mussten sich mit einem 1:1 (0:1) bei den Rheinländern zufriedengeben und konnten nach fünf Siegen zum Auftakt am sechsten Spieltag erstmals nicht gewinnen.

Der FC Ingolstadt verlor durch das 2:3 (2:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden an Boden. Tobias Bech (20./37.) schoss die Schanzer 2:0 in Führung, Ahmet Gürleyen (39.) gelang das Anschlusstor für die Hessen. Benedict Hollerbach (66.) glich aus, und Marius Funk (73.) unterlief ein Eigentor zum Sieg für den SVWW, der sich auf Platz vier schob.

Der Hallesche FC hatte am Freitag seinen zweiten Saisonsieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Gegen den SV Meppen kam das Team von Trainer Andre Meyer am sechsten Spieltag trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0).