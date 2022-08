HSV-Stürmer Glatzel schwärmt: „Es ist ein richtig geiles Gefühl“

„Ich bin sehr glücklich beim HSV“

Glatzel: Ich bin jetzt in einem guten Fußballeralter und will versuchen, an die Zahlen vom letzten Jahr anzuknüpfen. Es gibt aber immer noch Dinge, die man besser machen kann. Ich will mich auf keinen Fall jetzt ausruhen. Mich freut aber, dass es letztes Jahr so gut funktioniert hat und ich dieses Jahr so gut in die Saison gestartet bin.