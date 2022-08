Zweiter Saisonsieg für Manchester United

Manchester United findet in der Premier League langsam in die Saison.

Manchester United findet in der Premier League langsam in die Saison. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann nach seinem Triumph über den FC Liverpool (2:1) Anfang der Woche am Samstag auch beim FC Southampton 1:0 (0:0) und feierte den zweiten Saisonsieg im vierten Spiel.