2. Liga: Karlsruher SC – FC Hansa Rostock, 2:0 (2:0)

16.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Heimteam schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Philip Heise zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Malik Batmaz das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für Karlsruhe ging es in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Jens Härtel um und schickte in einem Doppelwechsel Lukas Hinterseer und Morris Schröter für John Verhoek und Simon Rhein auf den Rasen. Jens Härtel wollte die Hansa zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Schumacher und Haris Duljevic eingewechselt für Lukas Scherff und Kai Pröger neue Impulse setzen (72.). Der Karlsruher SC stellte in der 86. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Lucas Cueto, Sebastian Jung und Simone Rapp für Paul Nebel, Marco Thiede und Fabian Schleusener auf den Platz. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich das Team von Trainer Christian Eichner bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.