FC Bayern: Der Gladbach-Horror von Manuel Neuer!

Was ist mit Neuer los? Zweiter Patzer im zweiten Spiel

Gegen Borussia Mönchengladbach hat Bayern-Keeper Manuel Neuer in seiner bisherigen Karriere ungewöhnlich schlecht abgeschnitten. Schon auf Schalke waren die Fohlen nicht sein Lieblingsgegner.

Vor dem Spitzenspiel heute Abend hofft der Rest der Liga mehr als er daran glaubt an einen Ausrutscher der Bayern gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach, der ja zuletzt drei Pflichtspiele ungeschlagen blieb in diesem Klassiker. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr im LVETICKER)

In Anlehnung an einen Werbespot mit Deutschlands Nummer eins fragte sich so mancher Beobachter bei Spielen gegen die Borussia, ob das vielleicht gar nicht Manuel Neuer sei, der da im Kasten des Gegners stünde. Zu oft patzte er nämlich. Es begann schon auf Schalke.