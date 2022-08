Anzeige

Bundesliga: Bayern München - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream, Ticker Lässt Gladbach die Bayern wieder leiden?

Das größte Duell der Bundesligageschichte

Am 4. Spieltag kommt es am Samstagabend zum Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach. In der Vergangenheit waren die Fohlen öfters als Spielverderber unterwegs.

Bühne frei für einen echten Bundesliga-Kracher!

Allein die Tabellensituation verspricht Spannung pur. Während der Rekordmeister mit einer historischen Bestleistung in die neue Saison gestartet ist, ist die Fohlen-Elf mit zwei Siegen und einem Remis vor dem Spieltag der erste Bayern-Jäger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dass die Elf vom Niederrhein den Münchnern gefährlich werden kann, hat sie in der jüngeren Vergangenheit zur Genüge bewiesen. Seit August 2011 hat Gladbach in 22 Bundesliga-Duellen gegen die Bayern neun Siege eingefahren. Neunmal ging man als Verlierer vom Platz und viermal endete das Spiel unentschieden. Damit hat Gladbach in dieser Zeit 31 Punkte gegen die Roten gesammelt - mehr als jeder andere Verein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bonhof gibt sich kämpferisch

Diese Bilanz will Borussia-Coach Daniel Farke jedoch nicht überbewerten. „Bayern München hat sicherlich keine Angst vor Borussia Mönchengladbach, auch wenn wir in der Vergangenheit das eine oder andere positive Resultat gegen die Bayern erzielt haben“, sagte der 45-Jährige vor seinem ersten BL-Match gegen die Münchner. Aber auch sein Team kann selbstbewusst in die bayerische Landeshauptstadt fahren. „Bayern München ist aktuell wohl das heißeste und formstärkste Team in ganz Europa. Wir fahren aber nicht mit Angst nach München.“

In diese Kerbe schlug auch Vizepräsident Rainer Bonhof. „Wir fürchten uns gar nicht vor Bayern, haben aber natürlich Respekt“, sagte er bei t-online, fügte aber auch hinzu: „Die Bayern wissen, dass sie uns nicht unterschätzen dürfen.“

Nagelsmann mit der Qual der Wahl

Ein Umstand, der auch den Münchnern bekannt ist. Allerdings will Julian Nagelsmann lieber auf das eigene Team als den Gegner schauen. „Wenn wir diese Energie auf den Platz bringen, ist es schwer gegen uns“, sagte der FCB-Coach auf der vereinseigenen Homepage und fügte hinzu: „Wichtig ist, dass wir einen Tick mehr auf uns schauen.“

Schauen wird der 35-Jährige auch auf seinen Kader. Zwar hatte Jamal Musiala laut Bild erneut Probleme im Abschlusstraining, weswegen eine Rückkehr in die Startelf wohl nicht zur Debatte steht. Ansonsten hat der Rekordmeister jedoch den kompletten Kader zur Verfügung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einem wahren Fußballfest steht also nichts im Weg.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Coman, Kimmich, Sabitzer, Sané - Müller, Mané

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Coman, Kimmich, Sabitzer, Sané - Müller, Mané Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Manu Koné - Hofmann, Thuram, Pléa

So können Sie das Spiel München - Gladbach LIVE verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: SkyGo

SkyGo Ticker: SPORT1.de

