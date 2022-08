2. Liga: Paderborn bleibt Spitzenreiter - Auch Darmstadt 2:2

Der SC Paderborn hat am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze behauptet. Der SCP kam zwar beim FC St. Pauli trotz zweimaliger Führung über ein 2:2 (1:0) nicht hinaus, führt das Klassement aber mit 13 Zählern weiterhin an.

In der 51. Minute hatte SCP-Keeper Jannik Huth einen Foulelfmeter von Leart Paqarada pariert. Vorausgegangen war ein Foul von Marcel Hoffmeier an Manolis Saliakas. Huth parierte damit den dritten Elfer in der 2. Liga in Folge.