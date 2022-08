2. Bundesliga: Irres Finish am Millerntor! Paderborn und St. Pauli mit Remis, Darmstadt auch nur unentschieden, KSC siegt

Paderborn und Darmstadt stehen nach dem 6. Spieltag der 2. Bundesliga gemeinsam an der Tabellenspitze. Dabei gelingt es keinem der Topteams, sich weiter abzusetzen.

Die beiden Spitzenmannschaften SC Paderborn und Darmstadt 98 konnten sich in der Tabelle nicht weiter absetzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Beide verspielten jeweils zwei Führungen und verpassten damit jeweils ihren vierten Sieg in Folge.

In einem furiosen Spiel zwischen Paderborn und dem FC St. Pauli kamen die Hamburger immer wieder zurück. In einer irren Schlussphase reichte sogar der Paderborner Führungstreffer in der Nachspielzeit nicht für den Sieg.