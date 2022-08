Nach Domenicali-Aussagen: FIA unterstreicht Engagement für Frauen

„Die FIA und die FOM (Formel-1-Management, d.Red.) setzen sich für mehr Chancen für Frauen im Motorsport ein. Stefano Domenicali und ich arbeiten gemeinsam daran, die Voraussetzungen für den Einstieg und Aufstieg von Frauen zu verbessern“, erklärte FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem am Samstag in einem Statement.

"Realistisch betrachtet, wenn nicht gerade ein Meteorit auf der Erde einschlägt, sehe ich nicht, dass in den nächsten fünf Jahren eine Frau in die Formel 1 kommt", hatte Domenicali am Mittwoch in einer Medienrunde gesagt. Der Italiener relativierte seine Aussagen wenig später, dennoch erntete er unter anderem vom viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel Kritik.