FC Bayern: "Absoluter Clásico" - Effenberg schwärmt vor Spiel gegen Gladbach von Farke und spricht über Trapp-Entscheidung “Mit Kahn ging es richtig zur Sache“

So geht Hofmann mit Farkes "Durchbeleidigen" um

Stolpert der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach? Das tippt SPORT1-Experte Stefan Effenberg. Außerdem spricht der Ex-Münchner über Farke, Trapp und den VfL Bochum.

Am Samstagabend empfängt Spitzenreiter Bayern München den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach zum Topspiel des vierten Bundesliga- Spieltages. SPORT1-Experte Stefan Effenberg lief in seiner aktiven Zeit für beide Teams auf. Er selbst bezeichnet das Duell sogar als „den absoluten Clásico“. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Tatsächlich erwiesen sich die Fohlen in den letzten Jahren regelmäßig als Angstgegner des Rekordmeisters. Die Münchner konnten nur die Hälfte der zehn jüngsten Aufeinandertreffen für sich entscheiden und kassierten seit der Saison 2017/18 in jeder Spielzeit stets eine Niederlage gegen die Elf vom Niederrhein. In der vergangenen Saison konnte Gladbach sogar in beiden Spielen Zählbares mitnehmen.

Für die Borussia waren die Punktgewinne gegen Bayern in der vergangenen Spielzeit allerdings zwei von insgesamt wenigen Highlights. Nun steht anstelle des entlassenen Adi Hütter der sieben Jahre jüngere Daniel Farke an der Seitenlinie, für den Effenberg ausschließlich lobende Worte findet.

Der 54-Jährige war in der neuesten Folge des Podcasts „Fever Pit‘ch“ von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus zu Gast. Neben dem Spitzenspiel thematisierte das Trio auch die Chancen auf den Klassenerhalt vom VfL Bochum sowie die Fehlstarts der Champions-League-Kandidaten RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

Außerdem schätzte Effenberg den Verbleib von Torhüter Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt ein und geriet dabei ins Schwärmen. Zuletzt verriet der SPORT1-Experte die interessante Details über seine Spielerkarriere.

Stefan Effenberg:

… über seine Erinnerungen an Duelle zwischen Bayern und Gladbach:

„Ich hatte immer Spaß. Egal ob ich im Gladbach-Trikot gegen die Bayern gespielt habe, oder andersherum. Die Duelle, die damals noch am Bökelbergstadion ausgetragen wurden, waren immer voller Spannung und aufgeladen. Für mich ist das Duell der Ur-Klassiker. Wenn man zurückdenkt an Duelle in den 1970ern mit Berti Vogts, Günter Netzer und vielen anderen großen Spielern, die damals das Gladbach-Trikot getragen haben, dann erinnert man sich immer an einen harten Kampf mit Bayern München. Ich sehe das als den absoluten Clásico in der Bundesliga.“

… über das anstehende Topspiel zwischen Gladbach und Bayern:

„Das ist ein super Duell, das am Samstag ansteht. Dass sogar der Erste gegen den Zweiten spielt, damit hätte man wohl nicht gerechnet. Ich freue mich aber vor allem für Gladbach, dass sie so gut dastehen.“

… auf die Frage, für welchen seiner Ex-Vereine sein Herz schlägt:

„Ich habe Borussia Mönchengladbach unfassbar viel zu verdanken. Dort hatte ich meinen ersten Profivertrag und bekam die Möglichkeit, mich in der Bundesliga beweisen zu dürfen. Das ist schon etwas Besonderes für mich, auch weil wir 1995 den Pokalsieg gefeiert haben. Aber natürlich habe ich auch Sympathien für Bayern München. Dort haben wir große Erfolge gefeiert, wie den Champions-League- oder Weltpokalsieg. Ich war in beiden Mannschaften auch Kapitän. Aber aufgrund der Dankbarkeit würde ich mich wahrscheinlich für Gladbach entscheiden.“

… über die Tatsache, dass er und Lothar Matthäus sowohl bei Gladbach als auch bei Bayern Teil der Hall of Fame sind:

„Das ist eine außergewöhnliche Auszeichnung für mich, die mich verdammt stolz macht. Wenn man mal alle Spieler durchgeht, die für Borussia Mönchengladbach oder Bayern München gespielt haben, merkt man, wie besonders es ist, zur Jahrhundertelf der beiden Vereine zu gehören. Das weiß Lothar sicher auch sehr zu schätzen.“

… über Daniel Farkes Anteil am gelungenen Saisonstart der Gladbacher:

„Er kommt authentisch rüber und spricht die Sprache der Spieler. Auf Pressekonferenzen tritt Farke immer sehr selbstbewusst und offensiv auf. Das gefällt mir, genau so muss man auftreten. Ich glaube, dass der Trainer einen riesigen Anteil daran hat, dass die Jungs schon in der Vorbereitung so viel Freude hatten. Und mit dieser guten Stimmung und den bisherigen Ergebnissen im Rücken könnte es eine richtig gute Saison werden.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

… über Farkes Aussage, dass er seine Spieler „durchgängig durchbeleidigt“:

„Ich sehe das ehrlich gesagt sehr positiv. Denn genau das ist die Sprache der Spieler. Die beleidigen sich auch untereinander. Nur bekommt keiner mit, was in der Kabine oder in der Halbzeit passiert. Bei mir ging es zu Bayern-Zeiten mit Oliver Kahn richtig zur Sache.“

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

… über den Gladbacher Matchplan gegen die Bayern:

„Schon in der Vergangenheit war Gladbach immer mal erfolgreich gegen die Bayern. Das gewonnene Selbstvertrauen aus dem positiven Saisonstart werden sie mit Sicherheit in München zeigen. Natürlich müssen sie die Offensive der Bayern stoppen, auf der anderen Seite müssen sie auch frech nach vorne spielen und eigene Möglichkeiten suchen. Ich freue mich sehr auf das Spiel am Samstag.“

… über seinen Tipp für das Spiel:

„Mit normalem Fußballverstand würde man auf einen Sieg für den FC Bayern tippen. Da ich aber für beide Vereine große Sympathien hege, tippe ich auf ein Unentschieden.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

…über seine Saison-Prognose für VfL Bochum (Trainer Thomas Reis am Sonntag zu Gast im STAHLWERK Doppelpass):

„Das verflixte zweite Jahr. Ich glaube, dass sie eine verdammt schwierige Saison haben werden. Letztes Jahr gab es noch Mannschaften wie Fürth und Bielefeld. Die sind dieses Jahr weg und Bremen und Co. spielen guten Fußball, Schalke wird alles geben wollen. Es wird einen Absteiger geben, der heute noch nicht daran denkt, am Ende so weit unten zu stehen.“

…über Leverkusens und Leipzigs schwachen Saisonstart:

„Beide hatten im letzten Jahr auch ihre Schwächephasen, sind dann aber wieder zurückgekommen. Deswegen gehe ich auch dieses Jahr davon aus.“

… über Trapps Entscheidung, bei Eintracht Frankfurt zu bleiben:

„Es ist eine klasse Entscheidung von ihm. Ich finde es großartig, dass er sich für sein Umfeld entschieden hat, für die großartigen Fans von Frankfurt.“

… über eine mögliche Gehaltserhöhung Trapps, der Manchester United absagte:

„Eine Gehaltserhöhung hat er sich durch hervorragende Leistungen verdient. Wenn du eine konstant gute Leistung zeigst, auch auf internationalem Niveau, ist es logisch, dass man eine Gehaltserhöhung erhält.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

… auf die Frage, ob Trapp auch mit 37 noch für Eintracht spielen könnte:

„Natürlich könnte er das. Dafür gibt es im Fußball genügend Beispiele, allen voran Gianluigi Buffon, der 44 immer noch spielt. Als Mittelfeldspieler ist die Zeit schon etwas früher vorbei. Das muss man dann akzeptieren, was übrigens nicht viele tun.“

