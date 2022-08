US Open: "Es ist wirklich schrecklich" - Iga Swiatek und Paula Badosa beschweren sich über Bälle

Bei den US Open wird bei Frauen und Männern mit unterschiedlichen Bällen gespielt. Darüber beschweren sich mit Iga Swiatek und Paula Badosa zwei Top-Spielerinnen.

Bevor die US Open so richtig beginnen, hat das Turnier schon seinen nächsten Aufreger.

Nach dem Wirbel um Novak Djokovic bei den Herren beschweren sich nun mehrere Weltklasse-Spielerinnen über die Bälle, die auf der US-Open-Series, also den Tennisturnieren in Nordamerika bis und mit den US Open, gespielt werden. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)