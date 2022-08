Bayer Leverkusen: Callum Hudson-Odoi könnte verspätet in der Bundesliga durchstarten

Callum Hudson-Odoi steckt bei Chelsea in einer Sackgasse. Nun buhlt mit Leverkusen erneut ein Topteam um den Flügelstürmer. Startet der Rechtsfuß endlich in der Bundesliga durch?

Zieht es Callum Hudson-Odoi nun doch noch in die Bundesliga?

Wohl kaum ein Spieler wurde in den vergangenen Jahren so häufig mit Teams aus Deutschland in Verbindung gebracht wie der 21-Jährige - geklappt hat es mit einem Wechsel bisher allerdings noch nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)