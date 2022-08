Formel 1 heute: Qualifying in Belgien mit Vettel, Verstappen, Schumacher, Leclerc LIVE im TV, Stream, Ticker

Offiziell! So läuft Audis Formel-1-Einstieg

Die Formel 1 kehrt in Spa aus der Sommerpause zurück. Beim Großen Preis von Belgien geht es für Ferrari-Pilot Charles Leclerc bereits um mehr als ein Rennen.

In der Formel 1 dröhnen wieder die Motoren!

Charles Leclerc wird sich beim Qualifying (Samstag ab 16.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) allerdings weniger Gedanken um die Tradition an diesem Ort als um seine eigene Leistung machen.

In der Fahrer-WM liegt der Monegasse 80 Punkte hinter Max Verstappen auf Rang zwei. Der Niederländer hatte die beiden letzten Rennen vor der Sommerpause gewonnen und damit seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Dass für den Ferrari-Piloten daher nur noch Siege zählen, ist Leclerc klar. Vor dem Rennen in Belgien bemühte er daher einen Vergleich mit Sebastian Vettel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Ich glaube immer noch an meine Titelchancen“, sagte Leclerc bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien. Allerdings „brauche“ er dafür eine Serie wie Vettel in der Saison 2013: „Wir müssen das versuchen.“ (NEWS: Leclerc will es wie Vettel machen)